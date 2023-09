Jean Carlos: "los covers son de todos, hay que jugarsela por temas propios"

Jean Carlos vuelve, despues de intervención quirugica para cuidar su salud, a Villa Retiro con un gran baile para el dia del maestro en homenaje a todos los docentes que festejan su dia este 11 de septiembre.

"Hay gente que le encanta e frio pero particularmente a mi no, lo sufro soy más del calor. Me paso de tener presentaciones con frio al aire libre y lo sufro. Lleve a mis hijos a la nieve pero los dejo que disfruten ellos. Tantos años y todavia no me adapto aunque el invierno ahora es menos cruel que antes".

"Estoy muy bien despues de la operación, me operaron de una hernia inguinal, en algunos movimientos en el escenario me tiraba me molestaba, estaba cantando y pensando en eso No aguante más y dije me voy a operar, espere El problema fue por ahi no respetar tanto el reposo pero bien ya estoy perfecto y cumpliendo con los compromisos. Y ahora queriendo el reencuentro con mi gente este fin de semana con el Baile Maestro".

"Ser maestro para mi tenes que tener un gran porcentaje de vocación, los maestros siguen siendo maestro, nada mas que hoy las ideas cambiaron. Antes tu papá te llevaba al colegio y si te portabas mal era un latigazo, si te retaba la maestra en tu casa también. Ahora cambio mucho eso , se le saco la autoridad al maestro. Yo creo que hay que cuidar al maestro que guia. La educación empieza en casa pero el maestro enseña tambien y hay que cuidarlo. Por eso hacemos un baile del recuerdo que los va a poner contentos a todos los maestros".

Jean Carlos dio su opinión también sobre los covers que tanta polémica genera en nuestro género popular. "Vamos a estar cantando canciones nuevas covers e ineditas, las grabaremos para después poder presentar videoclips. Hay varias canciones que se vienen de otros autores. Yo no critico al covers porque siempre lo hice desde el inicio de mi carrera pero el covers es de todos, no te podes enojar si otro lo hace porque es algo que no te pertenece. Pero cuando son canciones de uno es distinto, hay muchos autores que componen muy bien de los pocos que hay te puedo mencionar los hermanos Ninci, Bainotti, Diego Olmos, y hay otros autores también que componen muy bien. Tenemos que estar abierto a los autores de acá, en mis discos siempre la mayoria son temas inéditos. Si esta la capacidad de hacer un tema inédito hay que hacerlo y defenderlo en los bailes en la radio, se que no es fácil, y forma parte también de ustedes que lo difunden. Mi competencia soy yo no estoy viendo lo que hacen los otros".

El próximo sábado el Rey del Mambo estará presente con un bailazo para el dia del maestro en Villa Retiro, anticipadas disponibles en Disquerias Eden y Mariano Max, con canciones del recuerdo dedicado especialmente a todos los docentes que festejan su día.

Volve a escuchar la nota a Jean Carlos acá

