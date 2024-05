Ulises Bueno, en uno de sus mejores momentos: proyectos, giras y de novio

"La canción con G-Sony fue un éxito rotundo. Cuando la escuché, me encantó y le pedí hacerla juntos", expresó Ulises en La Popu sobre su última colaboración.

"Mañana será la última presentación en la Plaza y no regresaremos hasta agosto a Córdoba y los bailes, ya que nos vamos de gira internacional. Será un baile muy especial. Comenzamos el 31 de mayo en Barcelona. Cruzar la frontera es el sueño de cualquier artista, estoy muy contento", detalló el artista cuartetero.

"Cuando uno avanza en su carrera, se fija metas. He llegado a la ex Vieja Usina, al Luna Park. Una de las metas máximas era tocar en Nueva York, algo que parecía inalcanzable para mí, pero llegó. Tendremos fechas en toda la primera quincena de septiembre en EE.UU.", añadió sobre su próxima gira por América del Norte, que comienza en septiembre de este año.

Además, Ulises adelantó que estará junto a Pablo, Nelson y Diego compartiendo escenario en las fechas en Buenos Aires: "Todo lo que estamos haciendo ahora, fusionando nuestro género con otros, también ayuda, sigue abriendo puertas. La Konga está haciendo un trabajo excelente. Se trata de que el cuarteto sea reconocido mundialmente. La gira no se hace por dinero, se hace para llevar nuestra música, y eso es gracias a que todos nuestros colegas están haciendo las cosas bien. La semana que viene voy a cantar con los chicos de La Konga en el Movistar Arena. Me invitaron y estoy muy feliz de que me tengan en cuenta. Soy muy amigo de Diego Granadé. También estaré con Luck".

"Esta noche también estaré con Magui Olave, en un reencuentro familiar, ya que coincide con su aniversario. Ella está muy feliz". Recordemos que Magui fue quien dio la gran noticia en La Popu.

Colorete le consultó si seguía soltero o no, y respondió con contundencia y alegría: "Gracias a Dios, ya no estoy solo. Estoy muy feliz, con alguien que me ama, me cuida. Encontré a una persona que me quiere de verdad. No es una persona que sea fanática. Nos conocimos en otro ámbito, no en la vida nocturna. Y sobre todo, en esta etapa de disfrutar la vida. Se llama Belén, no te voy a decir el apellido".

Gran noticia para todos los seguidores del Barba, que se presentará el sábado 11 de mayo en Plaza de la Música. Recuerda que es uno de los últimos bailes antes de comenzar la gran gira internacional.

Escucha la nota completa aquí en la web de La Popu.





