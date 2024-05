La historia de la canción que consagró a Damián Córdoba, “Hagamos el amor”

“Este tema surge en el año 2006, la escribí porque había muchas canciones que le hablaban al engaño y dije yo tengo que hacer algo que le hable al amor. Yo tenía un grabador muy sencillo le faltaban los botones. Fui a la oficina de Trulala para Cristian Amato se los deje ahí, paso el tiempo y se ve que nunca lo escucharon" comenzó relatando Diego Olmos.

“Al tiempo ingreso a trabajar a Damián Córdoba se lo muestro y le encanto, me dijo si lo grabemos, cuando lo presento en vivo en el Deportivo fue una explosión, creo en La Popu, salió como la canción más escuchada del año. Fue un éxito total", expresó Diego con mucha felicidad.

“Al tiempo lo encontré a Amato y me pidió disculpas, me dijo que como era un cassette lo había tirado a la basura, que mala actitud la mía me dijo, y le dije que no pasaba nada que no era seguramente para él, tenía que ser así y ser de Damián.”



