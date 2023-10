Video: Emanuel Noir se casa, su novia le hizo una emotiva propuesta

Se viene el "si quiero" de Emanuel Noir junto a su novia Juli. Este domingo el líder de una de las bandas del momento Ke Personajes, mostró en sus redes sociales un video de lo que fue un evento familiar que tuvo un feliz final.



Su novia, mamá de sus hijos y futura esposa Juli Arías escribió en la descripción del video: “Un día me preguntaste si te amaba y te dije que sos el amor de mi vida. Me pediste una demostración de amor y este es el acto de amor más grande que pude haberte dado, te amo, amo lo que somos ¡Lo que vivimos todos los días!”



“Sos mi rey porque me tratas como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida”, cierra el mensaje de la publicación que cuenta con más imágenes que registran la emoción del cantante. En el carrete, también hay fotos de la pareja bailando y la familia de Emanuel, con sus dos hijas presentes.



Mirá el emotivo video en las redes de La Popu



/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/