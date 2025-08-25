Un ft inesperado: Yami Safdie contó cómo llegó el Chino Herrera a "En otra vida"

La cantante sorprendió al contar cómo nació esta versión junto a Luck Ra y Qlokura, en una colaboración que nació casi de manera improvisada y hoy es furor en todas las plataformas.

FOTO: Un ft inesperado: Yami Safdie contó cómo llegó el Chino Herrera a "En otra vida"

Este domingo 24 de agosto se llevó a cabo el tradicional festejo por el Día del Niño en el Estadio Mario Alberto Kempes con entrada libre y gratuita. En horas del mediodía la asistencia fue de casi 40.000 personas, entre chicos y grandes que viven una verdadera fiesta.

Yami Safdie fue una de las artistas que se sumó a los festejos, y nos compartió detalles de cómo surgió la explosiva versión cuarteto de su hit “En otra vida” junto a Q´Lokura y Luck Ra.

La cantante contó que la inspiración llegó de una manera muy particular:

“Todo salió de un sueño, era como una vida paralela que tuve con un viejo amor, como si todo se hubiese dado perfecto”, reveló.

Pero la historia no termina ahí. El tema alcanzó aún más repercusión gracias a la versión cuarteto, una colaboración junto a Q’lokura y Luck Ra que nació de manera espontánea.

“Con Luck Ra ya habíamos coordinado la grabación de la canción y el videoclip, pero justo salió un video del Chino (cantante de Q´Lokura) interpretándola. Él no sabía que estábamos por grabar la versión cuarteto, así que lo invitamos y así surgió”, contó entre risas. Esta versión ya alcanzó más de 17 millones de reproducciones en YouTube.

Hoy, “En otra vida” sigue conquistando corazones en todas sus versiones, demostrando el gran momento artístico que atraviesa Yami Safdie.

