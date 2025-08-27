Agenda
Mirá la cartelera de los shows de tus bandas favoritas.
27/08/2025 | 19:36
FOTO: Agenda de bailes de cuarteto en Córdoba
MIÉRCOLES 27:
Desakta2 en Sala del Rey
Vacomoloko en Apolo
JUEVES 28:
Simón Aguirre en Sala del Rey
Los Herrera en Cuba Inc
VIERNES 29:
Monada en Bengolea, Córdoba
Los Herrera en Banda Norte, Río Cuarto
Desakat2 en Marcos Juárez
Valentina Márquez en San Francisco
Chipote en Kuarteto.com Club
Simón Aguirre en Villa del Rosario
Magui Olave en Tío Pujio
Vacomoloko en La Morocha
SÁBADO 30:
Q' Lokura en el Comedor Universitario
La Banda de Carlitos en Estadio del Centro
El Loco Amato en Quality Arena
Track 1 en Plaza de la Música
Damián Córdoba en Sala del Rey
Desakat2 en Club Atlético Santa Rosa, Villa Santa Rosa
Monada en Roka Bar, Bialet Massé
Sabroso en Las Arrias
Valentina Márquez en General Levalle
Simón Aguirre en Olaeta
Luz Paisio en Alta Gracia
Magui Olave en Gral Lavalle
DOMINGO 31:
Damián Córdoba en Margarita.
Magui Olave en Canals
