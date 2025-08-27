Agostina y Conrado

Agenda de bailes de cuarteto en Córdoba

Mirá la cartelera de los shows de tus bandas favoritas.

27/08/2025 | 19:36

MIÉRCOLES 27:

Desakta2 en Sala del Rey 

Vacomoloko en Apolo 

JUEVES 28:

Simón Aguirre en Sala del Rey 

Los Herrera en Cuba Inc

VIERNES 29:

Monada en Bengolea, Córdoba

Los Herrera en Banda Norte, Río Cuarto

Desakat2 en Marcos Juárez 

Valentina Márquez en San Francisco

Chipote en Kuarteto.com Club 

Simón Aguirre en Villa del Rosario

Magui Olave en Tío Pujio

Vacomoloko en La Morocha 

SÁBADO 30:

Q' Lokura en el Comedor Universitario 

La Banda de Carlitos en Estadio del Centro

El Loco Amato en Quality Arena

Track 1 en Plaza de la Música  

Damián Córdoba en Sala del Rey 

Desakat2 en Club Atlético Santa Rosa, Villa Santa Rosa 

Monada en Roka Bar, Bialet Massé 

Sabroso en Las Arrias

Valentina Márquez en General Levalle 

Simón Aguirre en Olaeta 

Luz Paisio en Alta Gracia 

Magui Olave en Gral Lavalle 

DOMINGO 31: 

Damián Córdoba en Margarita. 

Magui Olave en Canals 

