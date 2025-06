Tierno momento: Ulises cantó con su hija Alma en Forja

Padre y niña cantaron "No crezcas más", la canción que sacaron juntos hace unos meses. Mirá el video.

Ulises Bueno se presentó en Forja el sábado, para festejar su cumpleaños, algo habitual en los últimos años.

Fue un gran baile del recuerdo, en honor a los inicios del barba.

Pero el momento más emotivo de la noche se dio cuando cantó uno de sus últimos estrenos: "No crezcas más".

Ulises invitó a su hija Alma a que se subiera al escenario y cante con que él. Y la pequeña de 16 años se animó y la rompió.

La canción trata de un padre que le habla a su pequeña hija: "Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer // Y mirar en el hermoso ser en que te has convertido".

Y después es la hija quien le responde a su papá: "Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti // Que, a veces, si te falta algo, no puedo dormir".

Un momento verdaderamente emocionante. Mirá el video.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/