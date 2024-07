“Socorro, que me muero de amor” el primer éxito nacional de Santamarina

El primer éxito nacional que logra la banda fue “Socorro que me muero de amor” letra de Leandro Mauro.

“Fui muy popular en una época, después me puse viejo. En un tiempo un grupo llamado Santamarina me grabaron una canción, que fue un gran éxito. A esa canción la hice caminando por la calle, vi una ambulancia que tenia escrito la palabra socorro atrás y me acordé que Los Beatles tenían Help. Y bueno comencé a pensar la letra por ahí y después la termine en mi casa.”

“Los chicos de Santamarina la hicieron muy bailable, yo la grabe también pero no paso nada conmigo, pero ellos si la hicieron explotar y fue un éxito tremendo. En Córdoba todo lo que era bailable funcionaba muy bien y de ahí llegaba a lo nacional.”

Ecucha la nota completa acá en la web de La Popu.



