"¿Quién se ha tomado todo el vino?": el blues que "La Mona" convirtió en himno

"Esto ocurrió el año 1982, ya cumplió los 40 años, está junto a Altamirano músico compañero de su banda de blues. Se juntaron a componer temas para “Años Luz”, banda de rock de la que formaban parte, preparan la comida y compran una damajuana de vino de 5 litros. La destaparon a las 10 de la mañana. Cuando llegaron las 13 y se iban a sentar a comer, se dieron cuenta que se la damajuana estaba vacía y ahí salió la frase quien se ha tomado todo el vino" expresó Jorge.

"Ahí salió con ese juego de palabras la canción que popularizó la Mona Jiménez, en el 1983 yo me presente en el Festival de Rock de la Falda con ese tema, lo estrené por primera vez en Olaf La Calera, siempre anduvo muy bien el tema" detalló Cueto.

"En 1986 se va Altamirano de Años Luz, a las semanas me entero que estaba tocando con La Mona y le regala mi tema, cuando voy a Sadaic me enteré que ya Jiménez había reservado el nombre para él. Me llamaron de igual manera del estudio de La Mona y arreglamos un porcentaje" añadió el autor.

“Quien se ha tomado todo el vino” sin dudas es una de las canciones más emblemáticas del cuarteto cordobés, la carta de presentación en el mundo entero, llegando a ser el himno de nuestro género popular de la mano del Mandamás.

Escucha la nota completa en la web de La Popu



/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/



/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/