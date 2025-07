Euge Quevedo le dio "permiso" para no bañarse a los bailarines de la LBC

Este lunes en la previa del “clásico arruinador” las redes sociales de La Banda de Carlitos estallaron de risa con una divertida charla protagonizada por Euge Quevedo y el Keso Pavón.

Todo comenzó con una serie de audios de WhatsApp publicados que no tardaron en hacerse viral entre los fans, donde los músicos confesaban que el frío era tan intenso que pensaban ir al show sin bañarse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre risas el Keso le mandó a Euge “Escuchame no me voy a bañar esta noche, te aviso” debido a las bajas temperaturas que se están viviendo en la ciudad, a lo que Euge remató con humor: “Hoy no se baña nadie, olvidate”. La anécdota no tardó en generar cientos de comentarios de fans que se sintieron identificados con el drama invernal de la ducha nocturna. Como cierre la cantante recomendó entre carcajadas ir con ropa bien abrigada, “no hace falta hacerse los lindos”.

Más allá del chiste, fue otra muestra del carisma y la cercanía que tienen los chicos con su público. Porque si algo sabe hacer La Banda de Carlitos, además de música, es reírse de lo cotidiano.