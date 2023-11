Qué hubo detrás de la "pelea" entre El Polaco y Lucho, de Banda XXI

Las redes sociales fueron testigo de un conflicto que enfrentó a Lucho Castro, cantante de Banda XXI, con El Polaco.

El cuartetero acusó al cumbiero de haberle robado una canción, lo que acaparó la atención de todos sus seguidores.

En un extenso posteo en su cuenta de Instagram -que también compartimos en La Popu-, Lucho expresó: “Hola amigos. Estoy en una situación en la que no me puedo contener. Así que he decidido contarles. En uno de los shows que estuvimos haciendo en Buenos Aires, apareció este personaje que le dicen El Polaco”.

El Polaco, por su parte, no se quedó atrás y le respondió, tratándolo de "mentiroso y garca".

Sin embargo, todo se trató de la promoción de un tema en el que ambos colaboraron. Así lo confirmaron en las últimas horas cuando ambos compartieron un avance de un supuesto programa de chimentos conducido por Yanina Latorre en el que contaban su verdad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué saldrá de esta gran jugada? Seguí esta historia en las redes de La Popu.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/