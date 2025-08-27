Q’lokura y Migrantes estrenaron su versión cuartetera de “La más amada del país”

Una fusión explosiva llegó al Movistar Arena para grabar esta nueva versión que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

FOTO: Q’lokura y Migrantes estrenaron su versión cuartetera de “La más amada del país”

Q’lokura se unió a Migrantes para darle una nueva vida a “La más amada del país”, el hit de Nico Valdi. En esta versión, las voces del Chino Herrera y Nico Sattler aportaron el toque cuartetero que llevó el tema directo al tunga tunga.

La grabación se realizó en vivo desde el Movistar Arena, donde miles de personas fueron testigos de este cruce de estilos que fusiona la cumbia con la energía del cuarteto cordobés.

La nueva versión de “La más amada del país” ya está disponible en plataformas digitales para revivir la energía de este show único y disfrutar del cruce musical que conquistó al público.

