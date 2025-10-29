Q’ Lokura estrenó “No lo ves”, su nuevo tema grabado junto a los fans

ESTRENO
Nico Sattler y el Chino Herrera sorprendieron con el lanzamiento de “No lo ves”, una nueva versión del hit de Grupo Frontera y Ozuna. Después de mucho tiempo, los dos cantantes de Q’ Lokura vuelven a compartir una canción juntos.
29/10/2025 | 10:19
FOTO: Q’ Lokura estrenó “No lo ves”
Q’ Lokura sigue regalándole música y momentos únicos a su público. En esta oportunidad, la banda estrenó “No lo ves”, una versión cuartetera del éxito de Grupo Frontera y Ozuna, con la voz de Nico Sattler y el Chino Herrera como protagonistas.
El videoclip fue grabado en el Parque Sarmiento, en Córdoba, y contó con la participación especial de los fanáticos, que se acercaron para ser parte de esta producción cargada de emoción y energía.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Después de un tiempo sin lanzar un tema juntos, Nico y el Chino se unieron nuevamente para darle su estilo al popular tema, fusionando el cuarteto con los ritmos actuales y el sello característico de la banda.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El resultado fue una propuesta fresca, alegre y bien cordobesa, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los temas más escuchados de la temporada.
1. ¿Qué banda estrenó un nuevo tema?
Q’ Lokura estrenó “No lo ves”.
2. ¿Quiénes son los protagonistas de la canción?
Los protagonistas son Nico Sattler y el Chino Herrera.
3. ¿Dónde se grabó el videoclip?
El videoclip fue grabado en el Parque Sarmiento, en Córdoba.
4. ¿Qué estilo musical fusiona la nueva versión?
La nueva versión fusiona el cuarteto con ritmos actuales.
5. ¿Dónde está disponible la canción?
La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.