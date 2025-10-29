Q’ Lokura estrenó “No lo ves”, su nuevo tema grabado junto a los fans

Nico Sattler y el Chino Herrera sorprendieron con el lanzamiento de “No lo ves”, una nueva versión del hit de Grupo Frontera y Ozuna. Después de mucho tiempo, los dos cantantes de Q’ Lokura vuelven a compartir una canción juntos.

Q’ Lokura sigue regalándole música y momentos únicos a su público. En esta oportunidad, la banda estrenó “No lo ves”, una versión cuartetera del éxito de Grupo Frontera y Ozuna, con la voz de Nico Sattler y el Chino Herrera como protagonistas.

El videoclip fue grabado en el Parque Sarmiento, en Córdoba, y contó con la participación especial de los fanáticos, que se acercaron para ser parte de esta producción cargada de emoción y energía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Después de un tiempo sin lanzar un tema juntos, Nico y el Chino se unieron nuevamente para darle su estilo al popular tema, fusionando el cuarteto con los ritmos actuales y el sello característico de la banda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El resultado fue una propuesta fresca, alegre y bien cordobesa, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los temas más escuchados de la temporada.