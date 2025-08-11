Nació la bebé de Fer Olmedo

El cantante de Desakta2 anunció mediante sus redes sociales el nacimiento de su primer hija

Fer Olmedo sorprendió a todos este lunes por la tarde. Mediante sus redes sociales anunció la llegada de su primer hija: Sarita.

El cantante de Desakta2 se mostró feliz, agradeció a todos por los mensajes de cariño y contó que Sarita se encuentra bien y que su peso fue de 4.100kg. Pronto la podremos conocer.

Desde La Popu le mandamos felicitaciones a Fer y a su pareja por la llegada de Sarita.

