Messi tiene su propia playlist: ¿Qué canciones de cuarteto eligió?

Todo lo que haga Messi siempre es de interés general pero para nuestro género popular más aun cuando se trata de música. Esta semana, la plataforma de streaming Apple Music compartió la playlist que escucha el futbolista antes de comenzar cada partido en su actual club Inter Miami.

Muchos usuarios comenzaron a seguir su lista de canciones llamada "Messi calentamiento" y a explorarla y nos dimos con la gran sorpresa que incluye al cuarteto cordobés.

Los artistas de cuarteto elegidos por el capitán son La Konga y Luck Ra con "Ya no vuelvas" feat de La Konga con Luck Ra y Ke Personajes, y "La Morocha" el tema del momento de Luck.



ESTA ES LA PLAYLIST DE LIO MESSI

Otra noche en Miami (J Balvin)



Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Trofeo (Maluma & Yandel)

Todo de ti (Rauw Alejandro)

A Dios le pido (Juanes)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 (Bizarrap & Young Miko)

Perro negro (Bad Bunny & Feid)

La vida es un carnaval (Celia Cruz)

Hawái (Maluma)

I know you want me (Pitbull)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap & Quevedo)

Hustlin’ (Rick Ross)

Monaco (Bad Bunny)

Luna (Feid & ATL Jacob)

Qlona (Karol G & Peso Pluma)

Luna (Mikel Towers)

Fruto (Bizarrap & Milo j)

Una foto remix (Emilia, Nicki Nicole & Tiago PZK)

Ya no vuelvas (Luck Ra, La K’onga y Ke Personajes)

Diluvio (Rauw Alejandro)

La morocha (Luck Ra & BM)

Viva la vida (Coldplay)

Mira como baila (Sergio Torres)

Don’t stop the music (Rihanna)

Vertigo (U2)

Feel good inc. (Gorillaz)

Hijo (Los Cafres)

Tú sin mí (Dread Mar I)

Ay vamos (J Balvin)

Darte un beso (Prince Royce)

First person shooter (Drake)

Highway to hell (AC/DC)

Enganchados (Sergio Torres)

Vuelve Candy B (Bad Bunny)

Tiki Taka Toco (Fuerza Regida & Take A Daytrip)

Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny)

Ella baila sola (Eslabón Armado & Peso Pluma)

Tulum (Peso Pluma & Grupo Frontera)

La Boda del Huitlacoche (Carin Lenon)

No se va (Grupo Frontera)

Bebe dame (Fuerza Regida & Grupo Frontera)

La Chona (Los Tucanes de Tijuana)

Frágil (Yahritza Y Su Escencia & Grupo Frontera)

Harley Quinn (Fuerza Regida & Marshmello)

Mi bello ángel (Natanael Cano)

Lady Gaga (Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H)

Oye mujer (Raymix & Juanes)

Bidi bidi bom bom (Selena)

La bachata (Manuel Turizzo)

Despechá (Rosalía)

Según quién (Maluma & Carin Lenon)

El merengue (Marshmello & Manuel Turizo)

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (Bizarrap & Peso Pluma)

Los del espacio (LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One)

Coco loco (Maluma)

Tacones rojos (Sebastián Yatra)

Ojitos lindos (Bad Bunny y Bomba Estéreo)

Qué más pues? (J Balvin & María Becerra)

Provenza (Karol G)

Pepas (Farruko)