Magui Olave y Euge Quevedo: la odisea para el encuentro cuartetero más esperado

Magui solo el guiso que se cocinó en la semana. “La verdad que esta semana la gente se sorprendió con mi guiso, pero yo se cocinar y me gusta. Por ahí la gente se cree que no cocinamos o no limpiamos. Hago la receta de mi mamá, le pongo mucho pimentón, pimienta y un caldito que viene que le da un sabor tremendo”.

Lo dificil que fue el encuentro entre Magui y Euge.“Yo creo que el universo conspiro para que ese día nos podamos juntar, iba a ser otra la canción, pero sentimos que no nos representaba, elegí No me Restes se la pase a mi productor musical que me la armara, esta canción es muy hermosa para interpretarla entre mujeres, se la pase a Euge porque ella también se tenía que sentir cómoda, le gusto me dio el ok y le dimos para adelante. Nos enteramos que esa noche del Festival de Cuarteto compartíamos el mismo día, le propuse hacerla ahí y me dijo que si ella actuaba antes no tenía problema, pero si era después no porque tenían baile en Córdoba, y todo se dio para que la podamos hacer juntas, la espera valió la pena. Y el miércoles que viene estrenamos videoclip”.

¿Como comenzó la relación entre Euge y Magui? “Hace como tres meses que veníamos programando hacer algo juntas. Yo recuerdo que la primera vez que nos juntamos yo le escribi por Instagram la invite a tomar mates a mi casa y bueno desde ahí son esas personas con las que parece te conocieras toda la vida, tenemos mucha conexión, muchas cosas en común, en lo personal y en la vida artística también, las cosas vividas, entiende sus luchas, sus penas, sus faltas también, ella perdió su mamá y yo comparto ese mismo dolor con ella, es una persona que admiro mucho y como ser humano, fue un encuentro hermoso, viste que con las personas conectas o no" expresó Magui con mucho cariño.

“Hace un montón que queríamos hacer ese dúo, pero no podíamos coincidir, las dos somos mamás, tenemos viajes, giras. Me invito en diciembre a tomar mates a su casa, y creo que nos une muchas cosas, sobre todo el humor, somos dos locas, desde el primer hola. Me gusto la propuesta de esta canción y de cantarla en Villa María, yo tenía unos nervios tremendos, pero todo se dio y ojalá a la gente le guste igual que a nosotras”, contó Euge Quevedo con gran emoción.

La edición del primer Festival Nacional de Cuarteto de Universo Jiménez fue el escenario elegido por ambas para encontrarse y concretar el dueto que rompió la noche. “El Festival fue tremendo tenía una puesta increíble y aproveche ese escenario para que se estrene ahí”, confirmó Magui.

“No hay nada más lindo de que compartir con las colegas aquellas que tienen y comparten el mismo sueño de eso se trata también”, concluyó Magalí.

