Magui Olave dejó un emotivo mensaje en sus redes para su gente

Magui Olave se presentó en Buenos Aires en el Tatro Coliceo con un gran show y al finalizar subió un emotivo posteo a sus redes sociales para agradecer a toda su gente tanto a sus seguidores como a su staff y familia.

"Cómo poder describir con palabras esa conexión mágica que existe en casa show … esa devolución de energía que me dan , esa que renueva el alma y me hace saber que cada sacrificio , que cada noche de sueño y que cada obstáculo en el camino , forman parte de seguir luchando por nuestros sueños … jamás dejes de ser felices , de hacer lo que sienta su corazón y de saber que se puede soñar , qué hay que desearlo con el alma , trabajarlo y proyectarlo para que ese deseo pueda hacerse realidad … desde lo [email protected] de mi ?? , les digo GRACIAS .! Gracias , por demostrarme que los sueños se hacen realidad y que si uno da su mejor versión , lo mejor vendrá .! Agradecida a este equipo que me acompaña y que sin ellos no podría lograrlo. A MIS MÚSICOS Y SUS FAMILIAS, STAFF DE PRODUCCIÓN, STAFF TÉCNICO, y a mi familia que siempre está en cada lágrima de cansancio y en cada momento difícil , dándome su amor incondicional" fueron las sentidas palabras de Magui.

