Los Reyes del Cuarteto: "el cuarteto ya no es de Córdoba, es del país"

Los Reyes del Cuarteto tienen su propia escencia. "Ya cumplimos los 21 años de carrera con la banda. Comenzó siendo una banda chiquita éramos cuatro, y fuimos creciendo de a poquito. Somos una banda muy federal nos encuentran en cualquier parte del país", expresó Grillo uno de los integrantes de la banda. "Nosotros tenemos la influencia de un Trula de los 90, de Osvaldo Gaitan, y aunque no somos cordobeses tratamos de hacer un cuarteto digno".

Sobre la novedad popular de la semana. "Corazón en bandeja de té no tiene el ritmo del cuarteto tradicional, tiene una onda del Apareciste tú, mañana se estrena en todas las plataformas musicales pero La Popu tuvo la primicia". "Esta canción habla de un chico que se enamora de una mujer que no le da bola, y se la dedicamos a todos esos pibes que no son correspondidos".

La actualidad de la banda. "Siempre tratamos de sacar canciones nuevas, todos los meses tratamos de hacer cosas nuevas. Y ahora tenemos una gira por el norte del país. Yo siempre digo esto y hay cordobeses que les gusta y otros que no, el cuarteto ya no es más de ustedes es del país, se expandió de tal manera que es de todos" expresó con contundencia y firme Grillo.



