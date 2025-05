Un "Qué hago Titi" muy especial que hizo emocionar a Ciabattoni

Hay días en los que la radio se convierte en algo más que un medio de comunicación; se transforma en un espacio donde las emociones se desbordan y los corazones se conectan. Hoy, en el segmento ¿Qué hago Titi? del programa Para Todos de La Popu, no fue un oyente quien buscó el consejo del carismático conductor Titi Ciabattoni. Esta vez, el sorprendido fue él, y la sorpresa llegó de la mano de las personas que más ama: su esposa Daniela y sus hijos, Ema y Franco.

En el día de su cumpleaños, Titi esperaba otra jornada de risas, historias y debates con su audiencia. Pero lo que recibió fue un regalo que lo dejó sin aliento. Un audio comenzó a sonar en el estudio, y la voz dulce y segura de Ema, su hija de 11 años, llenó el aire. “Hola Titi, no digas mi nombre. Vengo a contarte nuestra historia de amor”, comenzó, y desde ese instante, el ambiente cambió. Lo que siguió fue un relato conmovedor, sencillo pero cargado de amor, que narraba la vida de Titi desde sus orígenes como un niño creativo y amante del fútbol hasta convertirse en el pilar de una familia que lo adora.

Ema, con una madurez que desarmó a todos, habló de cómo su papá marcó no solo su vida, sino la de muchos otros con su pasión por la música, el fútbol y las historias. Contó cómo Titi conoció a Daniela, cómo un perrito se sumó a sus vidas, y cómo, en 2013, ella llegó para formar un trío que luego se convirtió en cuarteto con la llegada de Franco. “Éramos dos y dos”, dijo Ema, reconociendo los retos y la dulzura de crecer juntos. Pero el momento cúspide llegó cuando, en lugar de pedir un consejo, Ema afirmó con firmeza: “No te quiero preguntar qué hago Titi, porque todos nosotros, que somos los protagonistas de esta historia, ya sabemos qué hacer. Y lo que vamos a hacer es celebrar tu cumpleaños, porque esta es tu historia y la nuestra”.

El estudio se llenó de silencio, roto solo por el llanto contenido de Titi. El conductor, conocido por su chispa y su capacidad para manejar cualquier situación, se quebró. “Estás llorando, realmente”, se escuchó en el aire, mientras él intentaba procesar la emoción. “Esa era mi hija, Ema, y esto fue una sorpresa. No sabía de dónde salió”, confesó, con la voz entrecortada. La audiencia, al otro lado de la radio, no pudo evitar conmoverse con él. Porque en ese momento, Titi no era solo el conductor que alegra las mañanas; era un padre, un esposo, un hombre profundamente amado.

El audio de Ema no solo fue un regalo para Titi, sino un recordatorio de lo que la radio puede lograr: unir, emocionar, humanizar. “Te amamos, papi, hasta el infinito y más allá”, cerró Ema, junto a Franco y Daniela. Y con un guiño pícaro, no pudo evitar pedirle a su papá que no le corte las canciones que le gustan. Entre risas y lágrimas, Titi agradeció a su familia y a su audiencia, visiblemente tocado. “Cariño enorme, enorme, enorme”, dijo, mientras intentaba volver a la programación, aunque todos sabían que ese momento ya había marcado el día.

Hoy, ¿Qué hago Titi? no resolvió un dilema, pero sí respondió una pregunta implícita: ¿qué hace una familia cuando ama tanto a alguien? Lo celebra, lo abraza y lo hace saber. Y en ese abrazo, Titi y los suyos nos recordaron que las historias de amor, las de verdad, siempre encuentran la manera de brillar.

