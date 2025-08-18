Las 5 canciones más bizarras de La Banda de Carlitos

Con un show inolvidable en el Quality Arena, La Banda de Carlitos celebró sus 30 años junto a ex integrantes, clásicos del cuarteto y un top 5 de canciones bizarras que hizo reír a todos.

FOTO: Las 5 canciones más bizarras de La Banda de Carlitos.

Con un repaso de clásicos y la presencia de Kesito Pavón y Euge Quevedo, la noche estuvo cargada de emoción, reencuentros y muchas sorpresas. Fue una noche única en la que antiguos integrantes volvieron a subir al escenario para revivir parte de la historia de la banda.

La previa con ex integrantes

En la previa al show, La Popu charló con ex músicos y cantantes que dejaron huella en la banda: Toyn Toyn Martínez (ex percusionista), Finito Rojo (ex vocalista), Agustín Britos (ex vocalista) y Sonry (actual bailarín y corista).

Entre risas y recuerdos, compartieron un insólito Top 5 de las canciones más bizarras que marcaron la primera etapa de La Banda de Carlitos, antes de la llegada de Euge Quevedo.

El insólito Top 5 de canciones bizarras de LBC

1. “E lo hay”

2. “Chupa melón”

3. “Fábrica de tela”

4. “Jabón chiquito”

5. “Súper chino” – escrita por Toyn Toyn, quien bromeó: “El tema más feo de la Banda de Carlitos lo hice yo”.

Un repaso que demuestra cómo la irreverencia y el humor también forman parte de la identidad de LBC, consolidando su lugar en la historia del cuarteto.

