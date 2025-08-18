LA POPU
Con un show inolvidable en el Quality Arena, La Banda de Carlitos celebró sus 30 años junto a ex integrantes, clásicos del cuarteto y un top 5 de canciones bizarras que hizo reír a todos.
18/08/2025 | 15:47
FOTO: Las 5 canciones más bizarras de La Banda de Carlitos.
Con un repaso de clásicos y la presencia de Kesito Pavón y Euge Quevedo, la noche estuvo cargada de emoción, reencuentros y muchas sorpresas. Fue una noche única en la que antiguos integrantes volvieron a subir al escenario para revivir parte de la historia de la banda.
La previa con ex integrantes
En la previa al show, La Popu charló con ex músicos y cantantes que dejaron huella en la banda: Toyn Toyn Martínez (ex percusionista), Finito Rojo (ex vocalista), Agustín Britos (ex vocalista) y Sonry (actual bailarín y corista).
Entre risas y recuerdos, compartieron un insólito Top 5 de las canciones más bizarras que marcaron la primera etapa de La Banda de Carlitos, antes de la llegada de Euge Quevedo.
El insólito Top 5 de canciones bizarras de LBC
1. “E lo hay”
2. “Chupa melón”
3. “Fábrica de tela”
4. “Jabón chiquito”
5. “Súper chino” – escrita por Toyn Toyn, quien bromeó: “El tema más feo de la Banda de Carlitos lo hice yo”.
Un repaso que demuestra cómo la irreverencia y el humor también forman parte de la identidad de LBC, consolidando su lugar en la historia del cuarteto.
