"La Sole" y Q' Lokura se llevaron todos los aplausos de la tercera noche

Soledad y Q' Lokura fueron los protagonistas de la tercer noche del Festival de Jesús María, hasta ahora la más convocante con más de 15 mil tickets vendidos.

Facundo Toro, Lucca Orellana y Sele Vera también diejron presente en esta tercera noche festivalera.

Las puertas del anfiteatro José Hernández abrieron a las 17.45 y la jineteada comenzó a las 18 para recuperar las montas y los espectáculos pendientes que no se pudieron realizar el sábado por las inclemencias climáticas.

Las autoridades confirmaron antes de la medianoche que el José Hernández ya estaba en un 95% de su capacidad, siendo la noche más convocante de las tres primeras jornadas, ya que hubo 13.450 entradas vendidas.

"La Sole" subió a escena cerca de la 1.30 am y trajo un show con momentos únicos, compartidos con Yhosva Montoya, ganador de La voz Argentina 2022 y Nico Sattler de Q' Lokura, donde compartieron su feat juntos e hicieron cuartetear a todo el anfi.

Nico y Chino Herrera subieron al escenario pasado unos minutos de las 3 am con toda la fiesta y un broche final de lujo, los chicos de Q' Lokura vistieron a todos sus músicos de gauchos haciendole honor al festival. La presentación a cargo de Matías Barzola, el grupo cuartetero dejo su sello y confirmó que es uno de los principales actores de nuestro género popular. La versión de "Aunque me digas que no", en la que se sumó Soledad, dejó la vara bien alta.

Mirá toda la cobertura del Festival de Jesús María en las redes de La Popu.