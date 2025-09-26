La Popu en vivo: volvió la radio a YouTube

La Popu está más cerca que nunca. Toda la programación de la radio volvió a transmitirse en vivo a través de YouTube, para que no te pierdas ni un solo programa estés donde estés. Desde bien temprano hasta la medianoche, cada jornada se vive a puro cuarteto y compañía en la radio más popular.

Programación completa

De lunes a viernes

• #ArribaLaPopu | 5 a 6

• #VamosViendo | 6 a 8

• #ParaTodos | 8 a 12:30

• #LosPopulares | 12:30 a 17

• #VueltaPopular | 17 a 20

• #ModoCuarteto | 20 a 22

• #Cuartetomania | 22 a 00

• #LaNocheMasPulenta | 00 a 02 (lunes a jueves)

Sábados

• #LosPopulares | 8 a 13

• #FiestaPopular | 13 a 17

• #ClaveDeSol | 17 a 20

• #ElAguante | 20 a 23

Domingos

• #DomingosPopulares | 7 a 9

• #RankingDeLaSemana | 9 a 14

• #ClaveDeSol | 14 a 19

• #ChauDomingo | 19 a 23

Ahora podés seguir la transmisión completa en el canal oficial de YouTube de La Popu y no perderte nada de lo que pasa en la radio más popular.

