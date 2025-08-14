La Mona Jiménez reveló cómo se cantaba el cuarteto en los años 60

En su primera visita a Un Poco de Ruido, entre anécdotas y recuerdos, el Mandamás contó cómo el género se cantaba nasal por influencia del tango y por qué decidió romper con esa tradición.

La Mona Jiménez visitó por primera vez el streaming Un Poco de Ruido y rompió todos los récords de audiencia del canal, con más de 150.000 dispositivos conectados en vivo. En una entrevista que recorrió toda su historia, el Mandamás habló de sus inicios, sus influencias y hasta contó anécdotas familiares que marcaron su camino.

Jiménez recordó que comenzó cantando folklore y tango, hasta que el cuarteto irrumpió en su vida. “Yo bailaba con el Cuarteto Leo, ahí encontré el ritmo que me gustaba”, relató. En ese entonces, el género era marginado, al punto que —según confesó— “hasta mis mejores amigos se alejaron de mí, me odiaron”.

Uno de los momentos más llamativos de la charla fue cuando explicó cómo sonaba el cuarteto en los años 60: se cantaba nasal. Esto, dijo, se debía a la fuerte influencia del tango y, especialmente, a la imitación de Carlos Gardel. “El primer cantante de la Leo cantaba nasal, entonces todos siguieron con ese estilo”, recordó, antes de imitar entre risas aquel particular sonido.

La Mona también repasó cómo decidió abandonar esa forma de cantar para construir su propia identidad artística: “Yo dejé el nasal a los 19 años. La voz mía será como el cucu, pero canto con el corazón”.

Entre anécdotas familiares, contó que su abuela tocaba en una pulpería en Catamarca y que su padre era guitarrista de tango. “Él quería ser artista y no se le dio nunca”, lamentó. Además, recordó un momento clave de su adolescencia: con 17 años, tras la muerte de su padre, debía salir a trabajar, pero él se negó. “Yo no voy a trabajar en EPEC, yo voy a ser cantante”, le dijo a su madre. Entre risas, rememoró su respuesta: “Vas a andar con la gorrita en los bares pidiendo limosna”.

Hoy, más de 50 años después, ese joven que dejó el canto nasal para interpretar desde el corazón sigue demostrando por qué su voz llegó —y llega— a tantos lugares y corazones.

