La Mona anunció que cierra el año en un estadio

En una noche a pura fiesta en el Sargento Cabral, el Mandamás anunció que en noviembre despedirá el año con un show histórico en el Estadio Único de La Plata.

La noche del viernes tuvo un condimento especial para los cuarteteros: La Mona Jiménez volvió a pisar el escenario del Sargento Cabral, uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba. Con un baile a pura fiesta, el Mandamás hizo vibrar a su gente con un repaso por sus clásicos y algunas perlitas que no suelen faltar en sus presentaciones.

Pero la sorpresa mayor llegó cuando, en medio del show, el ídolo anunció que cerrará el año con un espectáculo único: en noviembre se presentará en el Estadio Único de La Plata. Se trata de un paso más en un 2025 cargado de shows multitudinarios, donde La Mona sigue demostrando que su reinado en el cuarteto está más vigente que nunca.

Los fanáticos ya empezaron a palpitar lo que promete ser una noche histórica, y mientras esperan detalles de la fecha exacta y la venta de entradas, celebran que el Mandamás no deja de regalar momentos inolvidables.