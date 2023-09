La Konga se sumó a la Primavera más Cuartetera junto a Damián Córdoba

Como se lo vió en varias oportunidades, los chicos de La Konga guardan una gran amistad y cariño hacia Damián Córdoba que se hizo sentir una vez más. Diego Granadé y Pablo Tamagnini llegaron a Complejo Forja cerca de las 3 am para compartir con el Wacho un par de canciones con su público vibrante.

"Nos vamos a Uruguay en unos días a llevar nuestra música para allá. Estamos viviendo un hermoso presente, somos un grupo muy soñador tenemos un lindo grupo de gente. Pudimos lograr colaboraciones muy buenas con artistas importantes y poder llevar al cuarteto al mundo", comenzó diciendo Pablo.

"Yo estoy contento, viviendo el sueño y este gran proceso y todo lo que nos queda por disfrutar, la banda cada vez que pasa el tiempo tiene más sensación de familia y eso sostiene muchos momentos que no podemos comaprtir con nuestras familias. El domingo cumpleaños mi hijo y yo no se si voy a poder estar el más chiquito, pero son sacrifios por los sueños, tenemos unas familias que nos acompañan. Cada vez me cuesta más irme de gira, irme de mi casa, pero bueno se vienen cosas muy lindas, pero son momentos en los que hay que meterle para adelante. El cuarteto en general esta viviendo un momento importante, Ulises esta haciendo cosas nuevas, los chicos de Q' Lokura con nuevas producciones videos y eso esta muy bueno", expresó Pablo Tamagnini con mucha emoción y alegría.





