La Konga cerró su gira por Estados Unidos de manera exitosa

La K’onga ha tenido una gira por Estados Unidos llena de sorpresas y emociones. Con actuaciones en las principales ciudades como Miami, California y Nueva York entre otras, han cautivado al público con el talento y carisma que caracteriza a sus presentaciones.

La banda logró conectar con sus seguidores a través de shows llenos de energía y una atrapante puesta en escena. Además, han aprovechado la gira para interactuar y compartir con la destacable cantidad de fans que se encuentra fuera de nuestro país y público local.

El vínculo se volvió muy especial y transmitieron toda la aventura permanentemente en sus redes sociales.

Los shows tuvieron lugar en importantes teatros como The Palace, en Virginia y el XL Night Life de New Jersey. En Miami, La Scala y Flamingo Theatre Bar, en New York elAmadeus y Giggles en California.

Esta gira por Estados Unidos da cuenta del grupo como La nueva fuerza imparable. Su dedicación, talento y pasión por lo que hacen los está llevando a conquistar nuevos horizontes y a expandir su base de seguidores a nivel internacional.

La K’onga continúa trabajando para llevar su música alrededor del mundo. La gira ha sido un éxito y solo es el comienzo, ya que les espera un nuevo desafío en algunos países de Europa, donde España ocupa la mayor parte de la lista con tres shows en Madrid y dos en Barcelona sold out. Además, serán recibidos por el público de Málaga, Valencia y Palmas de Mallorca. Luego aterrizaran en Dublín y Londres, ambas plazas también colmadas.

Próxima parada, Madrid, de Córdoba al mundo.



