Katriel Arguello en una nueva etapa de su carrera

Katriel Arguello se encuentra en su nuevo momento y lo comparte con todos sus seguidores este viernes 7 de julio en La Jungla. "La gente se va a encontrar con canciones nuevas, una de ellas se estrenó ayer en el canal de You Tube", expresó.

Sobre su incorporación a Almenara Network. "Ahora estoy en una nueva etapa con una productora que trabaja muy bien soy parte de Almenara, me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Me siento raro porque antes estaba en todo y no podía solo con todo, y ahora tengo un equipo que trabaja a la par. La Bety aparece por ahí en los ensayos de la banda, me da consejos, contó Katriel muy conteto y disfrutando este presente.

Katriel será un clásico todos los viernes en La Jungla. "Este viernes debuto todos los viernes en La Jungla donde empezaron grandes artistas como Ulises, con una nueva selección de temas. Los clásicos de antes los vamos a dejar descansar un tiempo y ahora vamos con todo lo nuevo".

Las entradas para ver a Katriel estarán disponibles en boleterias de la Jungla.

