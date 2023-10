Katriel Argüello en el Estadio del Centro con una selección junto a Ulises Bueno

Katriel Argüello uno de los artistas de la nueva generación se presenta este domingo en el Estadio del Centro con un gran baile. Adelató en Los Populares que esta ensayando con todos los músicos de Ulises y hará con una selección ulisera con esos temazos que no pueden faltar y será junto a Ulises Bueno.

Colorete Gianola pidió al aire comunicarse con el Barba quién se encuentra fuera del país para confirmalo. Ulises atendió el teléfono habló un ratito con Katriel, le expresó lo contento que esta de tenerlo en su productora y que van a hacer todo lo posible para apoyarlo y al finalizar confirmó su presencia este fin de semana en el Estadio del Centro.

Katriel es un eterno seguidor y bailarin de Ulises, iba a sus bailes con su grupo de amigos, lo admira mucho como artista. "Él queria hacer una selección con mis temas y me gusto la idea y me dieron ganas de compartirla con él arriba del escenario, me dan muchas ganas de cantar" expresó Ulises con mucho entusiasmo.



Este domingo explota el Estadio del Centro junto a Katriel Arguello y la seleción ulisera. Entradas a $500 pesos, podés conseguirla en Kuarteto entradas, Disquerías Edén y Pase Show. Hay promociones de bebidas toda la noche, un gran plan para la víspera del fin de semana largo.



