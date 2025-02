Jean Carlos festeja su cumpleaños en Sociedad Belgrano a lo grande

Jean Carlos adelantó con Colorete Gianola en Los Populares como se viene el gran festejo de su cumple y reveló que es lo que más le gusta de cumplir años: "El mejor regalo es poder compatir juntos después de tanto tiempo, la fidelidad de mi público, poder disfrutar y poder tenerlos ahí a todos.Yo disfruto siempre mi cumple, no soy de tirar la casa por la ventana pero lo mejor que me puede pasar es festejar con mi familia y mi público es mi familia. Ya con la fidelidad estoy totalmente satisfecho."

"El Cosquín lo vimos muy bien hicimos el show que quisimos hacer, después de la pandemia la gente yo creo que dijo no me importa más nada lo que tengo me la gasto y fue y disfruto."

"Estamos preparando una linda escenografía en cuanto a lo visual que la gente lo va a disfrutar el sábado."

Consultado el Rey del Mambo por si se viene algun material nuevo: "Estamos preparando lo nuevo con videoclip y tiene que estar saliendo antes de fin de mes. Las canciones que estamos eligiendo son muy lindas, saldrán en 15 dias."

El Rey del Mambo este sábado 15 de febrero con un bailazo por su cumpleaños en Sociedad Belgrano anticipadas en Disquerias Edén.