“Estoy Enamorado” el ft que nació en un vivo de instagram

"Todo el mundo sabe de la amistad que tengo con los chicos de la Konga un día me meto en un vivo de Mara Tamagnini y me tira en el vivo un día podemos hacer un tema juntos Gastón, dale de una le respondo. Y apenas termina el vivo me escribe y surgió juntarnos y hacer algo juntos. Mara me dice che nos tenemos que poner a buscar un tema y yo tenía este hace muchísimo tiempo dando vueltas, lo quería hacer hace mucho tiempo, y bueno la hicimos" expresó Gatón.

“Estoy enamorado” un tema muy de los noventa popularizado por Donato y Stefano adaptado al tunga tunga.

En comunicación con Mara Tamagnini agradeció por estar soñando el tema en La Popu, “voy muy seguido a Córdoba a la casa de papá en Rio Segundo. Tratando de seguir los pasos de papi y hacer mi propio camino con la música. Disfruto mucho cantar, bailar. Mi debut fue en un show de La Konga compartiendo escenario con papá y un orgullo que sea así, una noche increíble" contó Mara con mucha emoción.

“Siempre la verdad que los chicos de La Konga siempre estuvo el apoyo, y papá me dice que no le afloje que lleva mucho tiempo pero en algún momento se da que siga para adelante y no me deje de formar de aprender” expresó Mara. "Esta canción en particular se dio de casualidad en un vivo de redes. Yo no lo conocía a Gastón nunca tuve la oportunidad de charlar y se dio ahí. Es un gran cantante buena onda y me encanto”.

Cerrando ya la nota Mara respondió a la pregunta de Vane con quién seria su ft soñado o con quien le gustaria mucho compartir, y nos sorprendió su respuesta, “mi ft soñado sería con Magui Olave me encantaría grabar una canción con ella”.



