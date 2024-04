La historia de un hitazo de La Banda de Carlitos "Jabón Chiquito"

"Ese tema nace porque había un grupo de amigos que siempre se juntaban al lado del escenario y uno de ellos tenía una novia, siempre la saludaba y esa chica tenía un perfume muy rico. Un día le dije que rico perfume tenia y me responde mientras no me digas como tu amigo que tengo olor a jaboncito de hotel, nos reimos en ese momento fui al baño y me anote esa frase jaboncito de hotel, siempre anotaba cosas que decían los bailarines y me lo guardaba", expresó Chingolo entre risas recordando las ocurrencias del pueblo cuartetero.

"Cuando iba a componerlo, no me cerraba mucho jaboncito de hotel, busqué mucho hasta que salió jabón chiquito, me acordé también que la chica tenía siempre el pelo mojado y dije va eso ", agregó Ledesma.

"Tenía miedo que no le guste la Keso, después con el tiempo fue un golazo, en el baile se armaba cuando sonaba este temazo, después empezaron a aparecer videos en redes que se viralizaron, con niños y después Fabián Show", y la verdad es que Jabón Chiquito se convirtió en un gran éxito, uno de los temas más pedidos en La Popu por los oyentes y un himno de los seguidores de La Banda de Carlitos.

