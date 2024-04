Escucha la canción de Euge Quevedo y Daniel Campos antes de su muerte

Euge Quevedo emocionó a todos éste fin de semana con uno de sus estrenos, pero este no fue un estreno más ni un feat cualquiera. Fue compartido junto a Daniel Campos, el folclorista ex cantante de Los Guaraníes, hijo de Tutu Campos quién murió hace pocos días a sus 48 años.

Daniel estaba rearmando su carrera artística como solista en un proyecto que se iba a llamar "Daniel y Los del Alba" y dentro de su nuevo material grabó una colaboración junto a Euge Quevedo de uno de sus clásicos, "Hasta el Cansancio".

La Muela habló en sus redes y compitió unas emotivas palabras: "Tuve la posibilidad el gran honor de grabar con Daniel Campos, la gran mayoría sabe que Daniel ha fallecido hace unos días por una enfermedad. Yo estudié folclore desde muy chica y me crie con Los Guaraníes, escuchando a Daniel y Nacho, en esa época todos los chicos que bailábamos en la academia éramos muy fan de Los Guaraníes, cuando me convocaron me puse muy feliz y cuando fui al estudio como podrán ver en las imágenes me encontré con otro Daniel, quede impactada porque no sabía que estaba transitando esa enfermedad y en esa oportunidad sentí más ganas de grabar con él y esa posibilidad de hacer música. Yo tengo entendido que cuando él estaba internado quería que este tema salga igual", expresó Euge con mucha tristeza.

Te compartimos el videoclip de "Hasta el cansanció" por Euge y Daniel.



