Toro" Quevedo fue dado de alta tras sufrir un accidente

El reconocido artista Jorge "Toro" Quevedo sufrió un accidente automovilístico este sábado a la madrugada, tras regresar de un show en "La Taba". Su esposa, Samantha, brindó detalles sobre el incidente en comunicación con Colorete Gianola y aseguró que si bien tiene lesiones leves y está dolorido y golpeado, se recupera en su casa.

“Él no maneja, siempre lo lleva y lo trae su amigo Lito, que es sumamente prudente para manejar”, destacó Samantha, aclarando que el accidente ocurrió a solo tres cuadras de su hogar. “Jorge venía a una velocidad de aproximadamente treinta kilómetros por hora cuando un vehículo, un Ford Ka, apareció a gran velocidad y los chocó”, explicó.



"Presenta un golpe fuerte en su riñon derecho que eso es lo que más preocupa y debe controlar en las próximas horas", agregó su esposa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impacto fue severo, dejando el auto de Lito, un Gol Trend, en una posición inestable. “Gracias a Dios todos tenían puestos los cinturones. Jorge tiene un traumatismo en la cabeza muy grande, lo llevaron al Instituto Modelo de Cardiología, le hicieron una tomografía y no tiene nada grave, pero está muy golpeado”, agregó Samantha.

Los médicos indicaron que Jorge debe permanecer en reposo debido a un fuerte golpe en el riñón derecho. “No puede prácticamente caminar, pero pensaba hacer el baile, porque es más duro", aseguró, no obstante aclaró que cuando se intentó levantar de la cama estaba muy dolorido por lo que no podrá brindar el show de esta noche.

Respecto a los otros ocupantes del vehículo, Samantha mencionó que también están golpeados, pero se encuentran fuera de peligro. “Lito tiene dolor en la cabeza y la columna, así que han salido súper baratos”, comentó.

Samantha indicó que Lito, quien conducía el auto donde viajaba el Toro Quevedo, dio negativo en alcoholemia. No así el conductor del otro vehículo, quien estaba bajo los efectos del alcohol, no tenía licencia de conducir, y el auto que manejaba no era de su propiedad. “Los conductores fueron llevados a accidentología vial, y al otro chico le dio positivo en el test de alcoholemia”, indicó.

“Lo importante es que Jorge pueda recuperarse. La tomografía nos da una buena noticia, pero necesita estar en reposo”, concluyó Samantha, quien se mostró agradecida por el apoyo recibido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/