"El Omar" de Cachumba existe: conocé la historia real de ese temazo

“Venía con mi tío pasando por varias bandas cordobesas, venia componiendo varios temas como La Gorda que me lo grabó Ulises. Entro a Cachumba y en un baile de Atenas, venían siempre las chicas a saludarnos y darnos piquitos en los lugares que se llaman los reservados, y venia una chica grandota, me da el piquito y me dice hola soy Omar y ahí nomás la miramos todos y la amiga le dice vos ya no te llamas más Omar.”

“La semana pasó y todos me cargaban se reían de mí y del Omar, y bueno fui escribiendo la letra, él me contaba en ese tiempo que se quería operar y que le faltaban mil pesos, en ese tiempo era un montoón de plata.”

“Tengo la segunda parte del Omar, él se pudo operar y hoy tiene una familia muy hermosa, ya la letra esta lista y la tiene que cantar el Turquito, espero que escuche esto.”



Escucha la nota completa con Rody y la segunda parte de "El Omar" acá.