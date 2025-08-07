El Chino compartió fotos de sus mellizos en su cumple: "Nuestro caos favorito"

Emilia y Tomás cumplieron dos años y el cantante les dedicó un tierno mensaje en redes.

FOTO: El Chino compartió fotos de sus mellizos en su cumple: "Nuestro caos favorito"

Facundo Herrera está de festejo: sus mellizos Emilia y Tomás cumplieron dos años y lo celebró con una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Felices 2 a nuestra duplita del amor! Que sean muy felices siempre y nos sigan regalando travesuras, sonrisas cómplices y abrazos eternos!!!! Gracias por elegirnos, sin duda nuestro caos favorito.. Los amamos Mellis”: escribió Mavi, su pareja, junto a una tierna foto familiar.

El cantante compartió su felicidad con sus seguidores, que no tardaron en sumarse a los saludos con mensajes llenos de cariño.

No hay dudas de que este nuevo año estará lleno de nuevas aventuras y muchos abrazos más.