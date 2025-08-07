¡QUE TIERNO!
Emilia y Tomás cumplieron dos años y el cantante les dedicó un tierno mensaje en redes.
07/08/2025 | 12:32
FOTO: El Chino compartió fotos de sus mellizos en su cumple: "Nuestro caos favorito"
Facundo Herrera está de festejo: sus mellizos Emilia y Tomás cumplieron dos años y lo celebró con una emotiva publicación en sus redes sociales.
“Felices 2 a nuestra duplita del amor! Que sean muy felices siempre y nos sigan regalando travesuras, sonrisas cómplices y abrazos eternos!!!! Gracias por elegirnos, sin duda nuestro caos favorito.. Los amamos Mellis”: escribió Mavi, su pareja, junto a una tierna foto familiar.
El cantante compartió su felicidad con sus seguidores, que no tardaron en sumarse a los saludos con mensajes llenos de cariño.
No hay dudas de que este nuevo año estará lleno de nuevas aventuras y muchos abrazos más.
¿Quién celebra su cumpleaños?
Emilia y Tomás, los mellizos de Facundo Herrera.
¿Qué publicó Facundo Herrera en sus redes?
Una emotiva publicación para celebrar el cumpleaños de sus hijos.
¿Quién escribió el mensaje de cumpleaños?
Mavi, la pareja de Facundo Herrera.
¿Qué tipo de mensajes recibió Facundo Herrera?
Mensajes llenos de cariño de sus seguidores.
¿Qué se espera para el nuevo año?
Estará lleno de nuevas aventuras y muchos abrazos más.
Te puede interesar