"El chico del baile", uno de los himnos trulaleros por su autor Jean Carlos

“El chico del baile tiene algo muy especial porque no salió de la noche a la mañana, tiene un sentido social, eran cosas que estaban pasando, justo yo estaba en Buenos Aires y estaba viendo Cronica Tv, y vi ahí una madre que lloraba por la muerte de su hijo a la salida de una bailanta.”

“Yo comencé a escribir la canción me inspiré ahí, era un proyecto para mi banda Rataplan, pero no fue asi no se dio. La tenia guardadita y cuando me llamó Manolo a Tru-la-lá para reemplazar a La Pepa Brizuela, y le lleve esta canción y quién le dio el toque final a la canción fue Victor Escabuzo. Manolo no creía que era mia, llamo a varias personas para preguntar si realmente era mia. Esta canción impacto en la gente de una manera muy fuerte. En el Estadio del Centro le entregaron a Manolo un disco de oro por el álbum con esta canción.”

“La canción que quedo marcada en la banda fue El Chico del Baile, la gente iba al baile y la cantaba, bailaban y lloraban a la vez. A nivel nacional aún no se conoce y es una letra que explotaría.”