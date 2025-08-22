Día del Folklore: el cuarteto y un vínculo que sigue sonando fuerte

Un recorrido por los momentos que unieron al tunga tunga con nuestra música tradicional.

Cada 22 de agosto se celebra el Día del Folklore, una fecha que recuerda la esencia cultural argentina. Y en Córdoba la música tiene una forma muy especial de unir tradiciones: el encuentro del folklore con el cuarteto, el folklore cordobés.

Ambos géneros pueden parecer mundos distintos, pero en Córdoba lograron unirse para crear momentos únicos. Desde colaboraciones musicales hasta históricos festivales, demostraron que tradición y fiesta pueden convivir en un mismo escenario.

El origen del vínculo

La historia comenzó en 1987, cuando el Cuarteto Leo, liderado por Eduardo Gelfo, fue invitado al Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Por primera vez, el tunga tunga se escuchó en un evento que hasta entonces solo incluía música tradicional.

Un año después, en 1988, La Mona Jiménez vivió una de las noches más recordadas de su carrera. En pleno auge de “Quién se ha tomado todo el vino”, el artista convocó a más de 70 mil personas alrededor de la Plaza Próspero Molina. Aunque aquella jornada terminó con incidentes y la posterior expulsión de Jiménez del festival, también significó su consagración nacional y el inicio de una nueva etapa para el cuarteto.

Veinticuatro años más tarde, en enero de 2012, La Mona regresó al escenario mayor de Cosquín para cerrar una herida histórica y confirmar que el cuarteto había llegado para quedarse.

Colaboraciones que hicieron historia

En los últimos años, la fusión entre folklore y cuarteto se ha vuelto cada vez más habitual, regalando al público encuentros únicos.

Uno de los ejemplos más recientes fue la colaboración entre La Konga y Juan Fuentes, que conquistó a los fanáticos de ambos géneros. También se ha visto a Los Tekis compartir escenario con Q’ Lokura y La Konga, mientras que Sergio Galleguillo, el Chaqueño y Jorge Rojas han protagonizado memorables momentos junto a destacados artistas cuarteteros.

Otro lazo que refleja esta unión es el vínculo entre Los Tekis y La Barra, una historia que se remonta a 1995, cuando la banda jujeña visitó Córdoba y fue “adoptada” por los cuarteteros. Desde entonces, se consolidó una relación de amistad y admiración mutua que trascendió los escenarios.

En una entrevista con La Popu, Los Tekis recordaron aquellos inicios y destacaron: “Siempre fueron muy piolas y generosos con nosotros”, una frase que resume el espíritu de esta unión que perdura con los años.

/Inicio Código Embebido/https://www.lapopu.com.ar/noticia/la-popu/los-tekis-recordaron-el-empujon-que-le-dio-la-barra-en-sus-inicios_456263/Fin Código Embebido/

Otra relación que demuestra esta unión es la de Euge Quevedo con Los Nombradores del Alba, con quienes ha compartido canciones y experiencias que celebran la riqueza musical de nuestras raíces.

Además, muchos referentes del cuarteto tienen raíces folklóricas, como Euge Quevedo, Nico Sattler y Joaco Martín, quienes logran llevar esa herencia a su estilo cuartetero.

La conexión sigue viva: festivales de todo el país incluyen artistas de cuarteto en sus grillas, demostrando que tradición y alegría pueden sonar juntas.

El Día del Folklore es la ocasión perfecta para celebrar estas uniones musicales que siguen escribiendo la historia de nuestra identidad cultural.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/