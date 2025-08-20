Los Tekis recordaron el empujón que le dio La Barra en sus inicios

El reconocido grupo jujeño de folclore argentino, habló en exclusivo con La Popu. Sebastián López junto a Mauro Coletti recordaron cómo nació su relación con el cuarteto, que tuvo a La Barra como protagonista desde el inicio.

Su historia con este género se remonta a mediados de los 90. “Nuestra relación con el cuarteto comenzó cerca de 1995. Apenas llegamos a Córdoba, La Barra nos adoptó y después terminamos haciendo shows juntos. Siempre fueron muy piolas y generosos con nosotros”, recordaron con gratitud.

Ese vínculo marcó un antes y un después en su carrera, ya que a partir de allí pudieron compartir escenario con grandes referentes del género. Tuvieron la oportunidad de grabar con Q’Lokura, La Konga y la Mona Jiménez.

De hecho, recordaron la vez que fueron a un baile de La Mona donde subieron al escenario para cantar y grabar junto a él, una experiencia que definieron como inolvidable.

Mauro contó que su hijo Gino vive en Córdoba y que gracias a eso siguen conectados con los bailes: “Cada vez que lo visito lo acompaño y lo cuido, así que conozco todos los bailes”, dijo entre risas.

El espíritu del carnaval

Los Tekis no se fueron sin dejar su impronta carnavalera. Compartieron algunos tips para disfrutar la fiesta, como el uso de la albahaca y la leyenda sobre el lado en que debe colocarse para destacar si sos soltero o no, la importancia de los gorros carnavaleros –“muchos los usan para que no los reconozcan”, bromearon– y la predisposición de la gente como clave de la celebración.

Para cerrar la charla, nos regalaron una versión carnavalera de “Quién se ha tomado todo el vino” con charango y quena, desatando la alegría característica de sus shows.

Próximos shows en Córdoba

Los Tekis prometen dos espectáculos llenos de color, música y alegría, e invitan a todos a disfrutar de la experiencia carnaval.

El próximo sábado 23 de agosto, el comedor universitario de Córdoba se convertirá en el epicentro del carnaval con la actuación de Los Tekis, Los Herrera, Tranka Style, Luciano Persoglia, y DJ Abril Agostini.

Las entradas anticipadas para el evento en el comedor universitario, están disponibles en www.paseshow.com.ar.

El 24 estarán en el Kempes en la Fiesta del Día del Niño, “la fiesta más grande del país” dedicada a las infancias, repleta de música, sorpresas y momentos mágicos. Con entrada libre y gratuita.