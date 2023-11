Carli adelantó que vienen novedades para el Bum Bum y dos shows internacionales

Universo Jiménez liderado por Carli, pone en marcha su festival insignia con una amplia variedad de artistas en su grilla y atractivos para el público de todas las edades.

Carli habló y le contó a Titi Ciabattoni y toda la audiencia de La Popu los destalles de este gran evento que se viene en enero de 2024. “Para nosotros el Festival Bum Bum es la insignia de Universo Jiménez comenzó con las ganas de mi viejo de ser el anfitrión de una gran fiesta. Esta es la quinta edición ya, es una grilla que invita a disfrutar a bailar. En la grilla pasada estuvo Cristian Castro en esta oportunidad metimos algo de Rock Nacional, el regreso de Ratones Paranoicos. Es todo un ritual el atardecer, el vinito Mandamás, los amigos. Los artistas cada vez quieren estar más, cuando los llamo me lo dicen, cuando ven los videos entienden cómo es el Festival no es como otros shows donde el artista principal toca al último acá hay una propuesta musical variada e importante en todas las horas que dura la jornada.Vamos a tener una carpa temática con Djs en vivo con luces, burbujas, espuma."

Titi destacó la importancia del Festival Bum Bum como producto cordobés y reconocimiento del público. “Algo que está pasando que la gente lo demanda. La gente no te compra la entrada hasta no saber la grilla y elijen el día, y ahí te das cuenta que no solo es el público monero. Ya se amplió, tenés mucha variedad los amigos van en grupo, va toda la familia" expresó carli con gran alegría.

Si bien la grilla de artistas fue presentada la semana pasada puede haber novedades esta semana con nuevos artistas. “Este viernes puede ser que se agreguen artistas a la grilla. Llevar el festival al exterior es difícil en algún momento lo haremos pero por ahora estamos enfocados en los productos que tenemos, que son muchos y variados como la Creepy, el Festival del Cuarteto, hoy en día tenemos los cinco shows más convocantes de la provincia de Córdoba.”

Sobre "La Mona" Jiménez y los feat con otros artistas: “Muchos artistas lo llamaron para hacer feat pero mi viejo no tiene ese apuro artístico para hacerlo a esta altura, él tiene su proceso artístico va tranquilo y en algún momento se concretarán.”

Universo Jiménez sigue creando y pensando en más variedades de shows para todos los públicos. “Tenemos el Festival de Cuarteto que el año que viene lo vamos a hacer en febrero estamos viendo si en Villa María o en Còrdoba. Siempre elegimos fin de semanas largos donde la gente se mueve viene a las sierras. Y estamos planificado dos shows con dos artistas internacionales. Nosotros tenemos un desarrollo económico que le damos a la ciudad con muchos puestos de trabajo y culturalmente.”



El festival que agita los corazones y celebra el cumpleaños del Mandamás será los días 12 y 13 de enero en el Estadio Kempes. Las entradas están ya a la venta para el público general en Disquerías Edén.