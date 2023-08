Cadena 3 y La Popu te acercan al show de Ulises, Rusher y Big One en Forja

“Rusher y Big One me acaban de pedir que vuelva a un escenario antes de que lo que yo me lo propuse”, adelantó Ulises, sonriente y con ganas de compartir la noticia en un vivo de sus redes sociales para todos sus seguidores. La fecha ya está elegida: el 30 de septiembre en Complejo Forja.

El que promete ser el show del año junto a artistas y la gran vuelta de "El Barba" a los escenarios no te lo podés perder.

Cadena 3 y La Popu te abren las puertas al grandioso espectáculo. ¿Querés ser parte de esta experiencia inigualable? Es fácil: entrá a paseshow.com.ar , elegí el evento de Ulises en Forja y canjeá nuestro exclusivo código de descuento. ¡Una asombrosa rebaja del 25% te aguarda en las entradas Generales y Gold!

¿Dónde encontrás este código? Mantené tus oídos sintonizados a lo largo de la programación de Cadena 3 y La Popu, ya que será desvelado en momentos estratégicos para que no te lo pierdas. Pero eso no es todo, los oyentes fieles de Para Todos y Los Populares tienen un trato aún más especial: un código diseñado especialmente para ellos, asegurando una experiencia verdaderamente única.

