¿Sabías que antes de la LBC Euge Quevedo podría haber formado parte de La Konga?

Euge Quevedo dijo presente una vez más en la noche del cierre en Villa María y el Afiteatro estalló de ovación una vez más. Su amigo Nelson Aguirre de La Konga la invitó para cantar juntos sus feat, "Pá" y "Qué Agonía", sin dudas fue uno de los momentos más importantes de la noche.

Al bajarse del escenario La Muela como siempre pasó por el micrófono de Cadena 3 y charlo con quienes estaban a cargo de la transmisión Vane Ludueña y Susana Buontempo, relevando una historia poco conocida en el mundo del cuarteto.

Euge comenzó agradeciendo la invtación a Nelson. "Quizás la gente de Córdoba no sabe, pero los primeros pasos en el cuarteto fue con La Konga hace muchos años atrás, yo iba a sus bailes tenia 15 años y me invitaban siempre a cantar algo juntos. Cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires Nelson me invitó para formar parte de La Konga en su momento, y bueno sino hubiese sido con la LBC hubiese sido con La Konga pero el destino era por acá en el cuarteto."

Vane fue en busca de la palabra de Nelson: "Ella dijo que no, pero bueno todo pasa por algo, hoy en día nos encontramos ambos trabajando mucho por su lado y tenia que ser así el destino:"

Escucha la nota en las redes de La Popu.



