Yuthiel y su "Corazón Partio"

Estreno
Con cumbia argentina y plena uruaguaya, el cantante estrenó una nueva versión de un clásico de Ale Sanz
11/08/2025 | 20:25
FOTO: Yuthiel estrenó nuevo tema
El cantante cubano, estrenó una nueva versión de un clásico de Alejandro Sanz: "Corazón Partio".
Yuthiel dío su sello personal al fusionar cumbia argentina y plena uruguaya logrando un tema movido, fresco y bailable.
El videoclip ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
