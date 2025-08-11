Yuthiel y su "Corazón Partio"

Con cumbia argentina y plena uruaguaya, el cantante estrenó una nueva versión de un clásico de Ale Sanz

El cantante cubano, estrenó una nueva versión de un clásico de Alejandro Sanz: "Corazón Partio".

Yuthiel dío su sello personal al fusionar cumbia argentina y plena uruguaya logrando un tema movido, fresco y bailable.

El videoclip ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

