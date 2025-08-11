Agostina y Conrado

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Estreno

Yuthiel y su "Corazón Partio"

Con cumbia argentina y plena uruaguaya, el cantante estrenó una nueva versión de un clásico de Ale Sanz 

11/08/2025 | 20:25

El cantante cubano, estrenó una nueva versión de un clásico de Alejandro Sanz: "Corazón Partio".

Yuthiel dío su sello personal al fusionar cumbia argentina y plena uruguaya logrando un tema movido, fresco y bailable.

El videoclip ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién estrenó una nueva versión de "Corazón Partio"?
El cantante cubano Yuthiel.

¿Qué estilo musical fusionó?
Fusionó cumbia argentina y plena uruguaya.

¿Qué tipo de tema logró?
Logró un tema movido, fresco y bailable.

¿Dónde está disponible el videoclip?
En todas las plataformas digitales.

¿De quién es el clásico que versionó?
Es un clásico de Alejandro Sanz.

Te puede interesar

Yuthiel y su "Corazón Partio"

El nuevo feat de Los Herrera con Maxi Murua

Nació la bebé de Fer Olmedo

Presione Enter para buscar