Yuthiel estrenó “Una Noche” junto a toda su banda desde Studio Theater

ESTRENO
El ex Banda XXI presentó “Una Noche”, su nuevo tema grabado junto a su banda completa en Studio Theater. Hace apenas unas semanas había sorprendido con “Me mataron”, también registrado bajo la misma propuesta audiovisual.
16/10/2025 | 10:24
FOTO: Yuthiel lanzó “Una Noche”: un estreno con toda su banda desde Studio Theater
Yuthiel sigue marcando su camino solista con nuevas canciones que combinan potencia, frescura y una puesta en escena impecable. Esta vez presentó “Una Noche”, grabada en vivo en el reconocido Studio Theater junto a todos los músicos que lo acompañan en su nueva etapa.
El tema forma parte de una serie de lanzamientos, hace pocas semanas estreno “Me mataron”, bajo la misma modalidad, reafirmando así una línea estética y musical que lo muestra más conectado que nunca con su público.
Con este nuevo estreno, Yuthiel consolida su identidad como solista y promete seguir sorprendiendo con más música.
¿Qué presentó Yuthiel recientemente?
Yuthiel presentó la canción “Una Noche”, grabada en vivo.
¿Quién es Yuthiel?
Yuthiel es un artista que está marcando su camino como solista.
¿Cuándo lanzó “Me mataron”?
“Me mataron” fue estrenada hace pocas semanas.
¿Dónde se grabó “Una Noche”?
La canción fue grabada en el reconocido Studio Theater.
¿Por qué es significativo este lanzamiento?
Este lanzamiento reafirma su conexión con el público y su identidad como solista.