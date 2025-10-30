“Yo quisiera ser Zelarayán”: Rony Vargas se comparó con el ídolo de Belgrano

El histórico locutor fue el primer invitado del ciclo “La nota más pulenta”, conducido por el humorista Adrián Gómez. En una entrevista íntima, Rony repasó su vida, su amor por la radio y su pasión por Belgrano, con el humor que lo caracteriza.

Rony Vargas, una de las voces más queridas y reconocidas de la radiofonía argentina, inauguró el nuevo ciclo “La nota más pulenta” de Adrián Gómez. En esta primera parte, disponible en el canal de YouTube de Cadena 3, el legendario locutor compartió una charla íntima y divertida en la que repasó sus comienzos, sus sueños y su gran pasión por Belgrano.

Durante la conversación, Rony recordó sus inicios como maestro rural y cómo nació su interés por la radio, hasta convertirse en uno de los pilares de Cadena 3. Pero uno de los momentos más destacados llegó cuando Adrián le lanzó una pregunta futbolera: “¿Qué jugador del Pirata es Rony haciendo radio?”.

Sin dudar, Rony respondió entre risas: “Zelarayán. Yo quisiera ser Zelarayán. Lo he visto jugar y sinceramente me ha impactado, es un jugador de toda la cancha”.

El locutor, fanático celeste, también se animó a definirse en otros ámbitos de su vida: “Con mi familia, soy el presidente del club y con mis nietos, estoy en las inferiores”, bromeó.

Y cuando Adrián le preguntó cómo se comporta con su esposa, Rony cerró con su clásico humor “Soy un manso jugador”.

La primera parte de esta “nota pulenta” ya puede verse en el canal oficial de Cadena 3 en YouTube, donde el público podrá disfrutar de esta charla cargada de anécdotas, risas y la calidez inconfundible de Rony Vargas.