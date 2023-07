Wally Mercado presenta "Casualidades" y contó en exclusiva el festejo de sus 50

"Aca andamos volviendo de unas vacaciones, un descanso, me fui a la Rioja a festejar mi cumple con mi hermana melliza. Un cumple en la Rioja es mucho asado, música y mucho vino, con familia por supuesto. Cumplí 50 años. Mi familia vive en la Rioja, se pusieron en complicidad toda mi familia, emotivo y me festejaron el cumpleaños. Yo feliz por poder compartir el cumple con la familia y festejar. Hubo varias sorpresas, mi esposa organizó todo con mis hermanos. La pase bien me emocione y una etapa de la vida en donde uno comienza a replantear muchas cosas", contó en datalles Wally Mercado.

"Tengo todavía pendiente cosas con mi carrera profesional a nivel personal y con Sabroso. De hecho no nos queremos ir de vacaciones sin dejar algo nuevo por eso dejamos esta que fue la novedad popular y lo que se viene. El sábado se viene un XL en Sala del rey para festejar con mi gente, con 4 selecciones".

"Creo que fue un gran camino lo que hicimos con Sabroso, los escenarios que hemos pisado, las canciones, éxitos, destaco desde 2007 en adelante. Los dos Estadios Kempes que hicimos marcó un antes y un después. Uno cuando por ahi no se da cuenta todo lo que se logra", recordó Wally.

"La novedad popular es una canción de cuando recién comienza una relación, un noviazgo, espero que la disfruten".



/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/