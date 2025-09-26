VIDEO: la increíble interpretación de Euge Quevedo de un blues

Anoche en Studio Theater, Eugenia Quevedo sorprendió al público al sumarse a Los Mentidores para interpretar “Espejo”.

Studio Theater fue testigo de un cruce musical inesperado y emocionante. Eugenia Quevedo, reconocida por su potencia vocal en el cuarteto, se subió al escenario junto a la banda de rock Los Mentidores para interpretar en vivo “Espejo”, la canción que grabaron juntos.

La presentación formó parte del show donde el grupo estrenó su nuevo álbum “Blend”. Con este feat, la cantante incursionó por primera vez en el blues, demostrando una vez más su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales.

Mirá el video de la interpretación que hizo vibrar al público.

