VIDEO: la increíble interpretación de Euge Quevedo de un blues

Anoche en Studio Theater, Eugenia Quevedo sorprendió al público al sumarse a Los Mentidores para interpretar “Espejo”.
26/09/2025 | 15:17
FOTO: La increíble interpretación de Euge Quevedo de un blues
Studio Theater fue testigo de un cruce musical inesperado y emocionante. Eugenia Quevedo, reconocida por su potencia vocal en el cuarteto, se subió al escenario junto a la banda de rock Los Mentidores para interpretar en vivo “Espejo”, la canción que grabaron juntos.
La presentación formó parte del show donde el grupo estrenó su nuevo álbum “Blend”. Con este feat, la cantante incursionó por primera vez en el blues, demostrando una vez más su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales.
Mirá el video de la interpretación que hizo vibrar al público.
¿Qué ocurrió en el Studio Theater?
Se llevó a cabo un cruce musical entre Eugenia Quevedo y Los Mentidores al interpretar la canción “Espejo”.
¿Quiénes participaron en la presentación?
Eugenia Quevedo y la banda de rock Los Mentidores fueron los protagonistas del evento.
¿Cuándo se realizó el evento?
La presentación tuvo lugar durante el show de estreno del nuevo álbum “Blend”.
¿Dónde se llevó a cabo la actuación?
El evento se realizó en Studio Theater.
¿Cómo se destacó Eugenia Quevedo en esta presentación?
La cantante incursionó en el blues por primera vez, mostrando su versatilidad musical.
¿Por qué es relevante este evento?
La interpretación en vivo de “Espejo” representa una fusión de géneros y una colaboración significativa en la música argentina.
