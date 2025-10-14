Viajó 400 kilómetros sola para ver a La Konga en Madrid

Alejandra, una cordobesa que vive en Ponferrada, no quiso perderse la oportunidad de reencontrarse con sus raíces. Aprovechó su día libre, viajó 400 kilómetros hasta Madrid solo para ver a La Konga.

La música une, y cuando suena cuarteto, el corazón cordobés late más fuerte. Alejandra es de barrio Cabildo, Córdoba, y hace tres años vive en Ponferrada, provincia de León (España), junto a su esposo y sus dos hijos. Hoy, decidió hacer un viaje especial: recorrió más de 400 kilómetros sola para poder ver a La Konga en su presentación en Madrid.

“Justo hoy no trabajaba, así que no lo dudé. Viajé sola para poder ver el show y vuelvo en el mismo día”, contó con una mezcla de emoción y ansiedad.

Aunque está lejos, confiesa que su corazón sigue en su tierra: “Se extrañan esas cosas que tenemos los argentinos y más los cordobeses”, dijo con nostalgia. “Desde el primer momento se pone la piel de gallina. Esto es un déjà vu argentino”, agregó en la previa del show.

Alejandra también compartió una historia que conmovió: por cuestiones de residencia, aún no puede regresar a Argentina. “A toda mi familia se la dieron menos a mí, y tengo miedo de no poder volver a ingresar al país”, explicó.

Entre la emoción, la distancia y la música, su historia refleja lo que La Konga despierta en cada rincón del mundo: un pedacito de Córdoba que viaja con cada acorde.