"Vete con él”: la fusión perfecta entre La Konga y Uriel Lozano

El nuevo video de La Konga junto al santafesino Uriel Lozano fue grabado en Rosario Chateau, con público presente y toda la energía cuartetera.

FOTO: La Konga y Uriel Lozano juntos en un videoclip

Luego de su gira internacional y a pocos días de presentarse en el Estadio Vélez, La Konga estrenó el videoclip de “Vete con él” junto al reconocido cantante santafesino Uriel Lozano.

El video fue grabado en el Rosario Chateau, con un marco imponente de público que vibró al ritmo de esta colaboración. La canción fue compuesta por el propio Lozano.

Con esta unión explosiva, La Konga y Uriel Lozano confirman que la música popular no tiene fronteras, combinando estilos, emociones y una energía que conquista a todo el país.

