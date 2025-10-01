Vane Velázquez adoptó un perrito que encontró en la calle y mostró su reacción

La cantante de Banda Mix compartió en redes el emotivo momento en que salvó a un cachorro que había sido dejado a su suerte en un camino rural. Con un fuerte mensaje contra el abandono animal, conmovió a todos sus seguidores.

FOTO: Vane Velázquez adoptó un perrito que encontró en la calle

La cantante de Banda Mix, Vane Velázquez, conmovió a todos en redes sociales al compartir el rescate de un cachorro que había sido abandonado en medio de un camino de tierra.

“Hoy nos encontramos con una realidad que duele”, escribió junto a un video donde muestra todo el proceso. Allí se observa al perrito solo, con sed, hambre y miedo, hasta que ella decide subirlo a su camioneta para ponerlo a salvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En las imágenes también se ve cómo lo lleva hasta un arroyo para que pueda tomar agua y luego le da un poco de carne asada “para levantarle el ánimo”. Según contó, el cachorro será atendido por un veterinario para asegurarse de que se encuentre en buen estado de salud.

Con un fuerte mensaje contra el maltrato, Vane cerró su publicación con un mensaje diciendo:

“El abandono animal es una de las formas más crueles de maldad humana. Un perro no pide lujos, solo amor y compañía. No es basura, no es descartable. Es una vida. Que su historia sirva de recordatorio de que abandonar mata, pero rescatar salva”.

El gesto de la cantante generó una ola de mensajes de apoyo y admiración de parte de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de visibilizar y concientizar sobre la problemática del abandono animal.