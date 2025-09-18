Vane de Banda Mix vivió una experiencia inolvidable en Cuba

De vacaciones en la isla caribeña, la cantante disfrutó de un cruce cultural que quedó grabado en su corazón.

Vane, la voz femenina de Banda Mix, disfrutó de unas vacaciones soñadas en Cuba y se llevó un recuerdo que atesorará para siempre.

A través de sus redes sociales, la artista compartió la emoción de haber vivido un encuentro inesperado con Una Banda de Mujeres, un grupo de musicas cubanas que la recibieron con toda su energía y talento.

“Tuve el honor de compartir escenario improvisadamente con ellas. Interpretamos juntas una bachata, un bolero… y en ese intercambio de culturas, sonó con fuerza un ¡Viva Argentina!”, escribió la cuartetera, feliz por la calidez del público y la magia del momento.

El cruce musical fue pura celebración: “Momentos como estos reafirman que la música no conoce fronteras y que cuando hay pasión y respeto, todo fluye”, agregó Vane, agradecida por la oportunidad y por el cariño recibido en tierras cubanas.

